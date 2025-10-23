Гладков: 12 человек пострадали под Белгородом из-за массированных атак ВСУ

23 октября Белгород и Белгородская область подверглись массированным атакам украинских беспилотников. В общей сложности ранения разной степени тяжести получили 12 человек, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По словам Гладкова, Белгород и прилегающий район подверглись интенсивным ударам с применением беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате этих атак ранения получили 12 мирных жителей.

В населенном пункте Стрелецкое Белгородского района зафиксировано двойное поражение коммерческого здания вражескими дронами. Шесть человек получили повреждения: четверо мужчин и две женщины. У пострадавших мужчин диагностированы множественные ранения конечностей, у одной женщины ранена рука, у другой — область живота и ноги. Все пострадавшие были оперативно доставлены бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода.

В самом Белгороде дрон нанес удар по остановочному пункту общественного транспорта. В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе один подросток. Пять женщин с ранениями головы и нижних конечностей проходят медицинское обследование в городской больнице № 2. 17-тилетний юноша с баротравмой и ранением ноги направлен в детскую областную клиническую больницу для оказания специализированной помощи.

В селе Стрелецкое на территории коммерческого объекта зафиксированы повреждения остекления, внешней отделки и оборудования. Кроме того, повреждены три легковых транспортных средства. В результате еще одного удара произошло возгорание нежилого частного дома, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. На другом коммерческом объекте зафиксированы повреждения фасада и четырех автомобилей. В поселке Октябрьский удар дрона пришелся по коммерческому зданию, повредив остекление, крышу и фасад.

В Белгороде зафиксированы повреждения легкового автомобиля, коммерческой постройки, кровли многоквартирного жилого дома, остекления социального учреждения и административного здания.

