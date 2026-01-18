Гладков рассказал об атаках беспилотников ВСУ по Белгородской области за сутки

ВСУ нанесли множественные удары по Белгородской области за последние сутки. Информацию об атаке опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Три БПЛА сбили над Алексеевским округом, четыре — над Белгородом. В городе повреждены две квартиры в двух МКД и пять автомобилей. Пять беспилотников уничтожили над Борисовским округом.

Также 35 дронов ВСУ атаковали населенные пункты Белгородского округа, 29 из них подавлены. Еще над округом сбиты две воздушные цели. В селе Таврово в результате детонации беспилотника ранен мужчина.

В Валуйском округе село Борки подверглось обстрелу с применением 6 боеприпасов. Также в округе сбит один БПЛА. Над Волоконовским округом сбито 5 БПЛА, в селе Борисовка в результате атаки FPV-дрона повреждено частное домовладение.

По Грайворонскому округу выпущено 11 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки 20 беспилотников, пять из которых сбиты. Кроме того, один дрон атаковал частный дом в городе Губкин, над округом сбиты 17 БПЛА.

Над Ивнянским округом сбиты пять беспилотников, над Корочанским округом — три, над Красненским округом — два. В Красногвардейском округе сбиты три БПЛА.

По Краснояружскому округу выпущено 46 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 17 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты.

Над Новооскольским округом сбит один беспилотник, над Прохоровским округом — три, над Ракитянским округом — восемь, над Старооскольским округом — пять, над Чернянским округом — девять, над Яковлевским округом — пять.

В Шебекинском округе село Белянка и хутор Стадников атакованы по одному FPV-дрону. По селу Мешковое выпущен один боеприпас. Также над округом сбиты и подавлены девять беспилотников. Пострадал один человек.

Ранее Гладков сообщил о ранении троих мирных жителей после атаки ВСУ под Белгородом. В том числе был ранен руководитель Малиновской сельской администрации Александр Игнатов.

