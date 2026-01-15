Гладков сообщил о ранении троих мирных жителей после атаки ВСУ под Белгородом

В результате новых атак Вооруженных сил Украины с использованием беспилотников в Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В поселке Малиновка Белгородской области из-за атак двух дронов ранения получили двое мужчин, в том числе руководитель Малиновской сельской администрации Александр Геннадьевич Игнатов. Оба пострадавших самостоятельно обратились за помощью в Октябрьскую районную больницу, где у них были выявлены минно-взрывные повреждения и ранения от осколков.

Для дальнейшего обследования они будут переведены в городскую больницу № 2 Белгорода. На месте происшествия зафиксированы повреждения ангара и двух автомобилей.

В селе Глотово Грайворонского района в результате атаки дрона ранен мужчина. Он получил минно-взрывную травму, баротравму, а также множественные осколочные ранения мягких тканей шеи, рук и ног. Ему оказывается необходимая медицинская помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего он будет направлен в городскую больницу № 2 Белгорода.

