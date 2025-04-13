Гладков рассказал о новых ударах ВСУ по Белгородской области

Гладков: средства ПВО уничтожили несколько БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Украинские солдаты продолжают наносить удары по Белгородской области. Для этого противник использует боеприпасы и беспилотники, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Над Белгородским районом ВС РФ сбили ряд БПЛА. В Николаевке украинские боевики сожгли частный дом с помощью беспилотника.

В Грайворонском округе в населенном пункте Безымено беспилотник нанес удар по легковой машине. Авто получило повреждения.

Также ВСУ нанесли удары по селу Новому Волоконовского района. В населенном пункте Илек-Кошары Ракитянского района беспилотник атаковал легковую машину. Она получила повреждения.

Еще беспилотник противника нанес удар по хутору Новый Путь. Получили повреждение частный дом и машина.

Также противник атаковал хутор Климовое Борисовского района. Там урон получили окна и кровля.

Ранее украинские боевики ранили мужчину в Глотове Белгородской области.