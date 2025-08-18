Гладков призвал публиковать данные людей, использующих укрытия как туалет

Жители Белгорода неоднократно жаловались на мусор и грязь в укрытиях, а также обратились к местным властям с просьбой ежедневно проверять состояние защитных сооружений.

Глава региона отметил, что «несознательные жители» начинают использовать сооружения «не по назначению». Это может стать причиной гибели людей, которые не смогут скрыться в защитном модуле при вражеском обстреле.

«Превращать защитные сооружения в общественные туалеты — вещь недопустимая», — заявил Гладков на заседании регионального правительства.

Губернатор добавил, что готов судиться с «несознательными жителями» в случае их претензий в рамках нарушения закона о персональных данных. При этом контроль над защитными сооружениями будет усилен. Гладков предложил управляющим компаниям устанавливать в сооружениях камеры видеонаблюдения.

Накануне из-за обстрелов ВСУ под Белгородом пострадали три человека, в том числе ребенок. Пострадавших экстренно госпитализировали.