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Гладков: при ударе дрона по многоэтажке в Белгороде пострадавших нет

При ударе беспилотника ВСУ по верхним этажам многоквартирного дома в Белгороде никто не пострадал. Были повреждены остекление у 10 квартир и фасад, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кроме того, осколки украинского дрона повредили 24 машины.

Сотрудники городских служб работают на месте. Информацию о последствиях еще выясняют.

Гладков заявил, что выехал на место ЧП и переговорил с собственниками. Управа уже начала обход квартир и составление актов повреждений.

Ранее появилось видео последствий удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Белгороде. В новостройке выбило окна, были разрушены балконы.