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Беспилотник ВСУ врезался в верхние этажи жилой высотки в Белгороде. Инцидент произошел утром 30 июля на юге города, сообщает SHOT .

В результате были повреждены не менее трех квартир. Кроме того, в новостройке выбиты окна, разрушены балконы.

Информации о количестве пострадавших нет. На месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники городских служб.

Ранее в Валуйском округе Белгородской области украинский беспилотник ударил по служебной машине. В ней сидели глава территориальной администрации Татьяна Рябикина и ее водитель.