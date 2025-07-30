Дрон ВСУ протаранил верхние этажи многоэтажки в Белгороде — видео последствий
Украинский БПЛА протаранил верхние этажи многоквартирного дома в Белгороде
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Беспилотник ВСУ врезался в верхние этажи жилой высотки в Белгороде. Инцидент произошел утром 30 июля на юге города, сообщает SHOT.
В результате были повреждены не менее трех квартир. Кроме того, в новостройке выбиты окна, разрушены балконы.
Информации о количестве пострадавших нет. На месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники городских служб.
Ранее в Валуйском округе Белгородской области украинский беспилотник ударил по служебной машине. В ней сидели глава территориальной администрации Татьяна Рябикина и ее водитель.