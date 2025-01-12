Гладков показал итог обстрела ВСУ в Борисовском районе Белгородской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Белгородскую область. На этот раз вражеской атаке подвергся Борисовский район, губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале показал последствия обстрела.

На опубликованных кадрах видно, что серьезные повреждения получил частный легковой автомобиль. У транспортного средства выбило переднее остекление и окно с водительской стороны, а также серьезно помяло крышу и оторвало боковые зеркала.

Автомобиль находился в поселке Борисовка, он был припаркован на территории коммерческого объекта, куда в итоге ударил украинский дрон.

«В здании повреждены входная группа и техническое оборудование. Село Березовка атаковано вражеским беспилотником. В одном жилом доме выбиты окна, посечен фасад. Кроме того, у двух легковых автомобилей повреждены кузова и остекление», — рассказал Гладков.

Также киевский режим ударил FPV-дроном по автомобилю в селе Зозули. У автомобиля вылетело лобовое стекло. Среди населения жертв, предварительно, нет.

Ранее ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. В результате вражеских действий один человек получил ранения.