Один человек пострадал в ходе атаки ВСУ на 5 населенных пунктов под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на Белгородскую область, обстреляв пять населенных пунктов. В результате вражеских действий пострадал мирный житель, об этом в Telegram-канале сообщил Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском округе в селе Головчино в результате атаки беспилотника ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — рассказал глава Белгородской области.

Два FPV-дрона атаковали хутор Плотвянка Волоконовского района. Здесь нанесен только материальный ущерб: повреждение получил частный автомобиль и дом, у которого посечена кровля и выбиты окна.

В Малиновке украинский дрон взорвался рядом с частным домом. У жилого строения взрывной волной выбило окна, осколками посекло крышу и фасад. Гараж и забор также частично повредились.

Село Ясные Зори атаковал еще один беспилотник ВСУ. В данном населенном пункте нанесен материальный ущерб в виде повреждения административного здания. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате атаки дрона в одном из домов выбило окна и посекло забор. На местах происшествия работают оперативные службы. Другие подробности случившегося устанавливаются.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ выпустили по Белгородской области 51 снаряд и атаковали разные районы региона с помощью 37 беспилотников.