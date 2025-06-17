Гладков показал фото поврежденного грузовика после очередной атаки ВСУ

В хуторе Церковный в Белгородском районе беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал сельскохозяйственное предприятие. В итоге у здания повредилась крыша, а у грузовика вылетело лобовое стекло. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в Шебекине несколько частных домов пострадали в результате очередного нападения беспилотников ВСУ: разбиты окна, повреждены фасады и ограждения. Также пострадали три легковых автомобиля.

В другом случае FPV-дрон повредил две машины при взрыве на дороге. В селе Муром беспилотник атаковал жилой дом, повредив крышу и фасад. Гладков также показал фото грузовика, который получил повреждения при ударе противника по селу Старовщина. Судя по кадру, у транспортного средства разбилось лобовое стекла и повредилась кабина.

«В районе села Волчья Александровка Волоконовского района FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта — повреждено оборудование», — рассказал Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что при атаке ВСУ 17 июня травмы получили три женщины. Они находились рядом с аптекой, когда дрон нанес удар.