сегодня в 09:32

Гладков: масштабная атака беспилотников на Белгородскую область длится 4-й день

Уже четвертый день подряд ВСУ пытаются совершать масштабные атаки БПЛА Белгородской области. Ударам подвергается как столица региона, так и в целом Белгородский район, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ пытаются наносить удары по приграничным муниципальным образованиям. При этом в регионе проходят выборы в Белгородскую областную думу.

Гладков призвал жителей региона проявлять осторожность в случае похода на участки.

Ранее украинский беспилотник взорвался рядом с женщиной в селе Долбино Белгородской области. У нее минно-взрывная травма и осколочное ранение головы.