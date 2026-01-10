сегодня в 18:13

Гладков: два мирных жителя пострадали от удара FPV-дрона ВСУ под Белгородом

Два мирных жителя пострадали в результате удара украинского FPV-дрона по парковке предприятия в населенном пункте Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Двоих мужчин бойцы „Орлана“ и самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что у одного из пострадавших диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. Мужчине оказали первую помощь и перевели в Белгородскую городскую больницу № 2.

Губернатор добавил, что второму пострадавшему с осколочными ранениями ног продолжают оказывать медпомощь.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что мирный житель пострадал от обломков беспилотника ВСУ в Васильевском городском округе. За прошедшие сутки зафиксировано не менее 10 атак киевского режима по населенным пунктам региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.