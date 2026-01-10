Мирный житель пострадал от обломков беспилотника ВСУ в Запорожской области. За прошедшие сутки зафиксировано не менее 10 атак киевского режима по населенным пунктам региона, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Прошедшая ночь не была спокойной, силами противовоздушной обороны были уничтожены более 10 беспилотников на подлете к населенным пунктам. Благодарю военнослужащих ПВО и Росгвардии за работу по защите региона!», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате артобстрела повреждения получили надземный газопровод и частный дом в городе Каменке-Днепровской. Газоснабжение восстановлено, однако 49 абонентов остаются без него. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.

По словам главы региона, мужчина 1987 года рождения пострадал от осколков вражеского дрона в Васильевском городском округе. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время жизни мирного жителя ничто не угрожает.

Кроме того, украинские беспилотники были сбиты на подлете к Мелитополю и Приазовскому муниципальному округу. Существенные повреждения гражданской инфраструктуры получил город Бердянск, заключил Балицкий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.