Герой мема «Или ты забыл? Или ты не знал?» погиб на СВО

На специальной военной операции пал смертью храбрых герой мема «Или ты забыл? Или ты не знал?» Андрей Таджибаев, который заключил контракт в 2025 году, но спустя полгода пропал без вести, сообщает «Осторожно, новости» .

Известный «кировский полицейский» Андрей Таджибаев заключил контракт в мае 2025-го, а в октябре числился без вести. Однако позднее стало известно, что 57-летний мужчина трагически погиб.

Таджибаев занимал должность пресс-секретаря первого отдела УГИБДД в Кировской области и являлся главным редактором издания «Вятский край». Случайно прославился он в 2006 году во время беседы с местным журналистом, когда грубо ответил подчиненному. Момент попал на видео, диалог Таджибаева и подчиненного в итоге превратился в мем:

— Андрей Абдукаюмович…

— Пошел н****. Объясню ему, что я хотела сказать. Ты в курсе, что у меня телевидение? Или ты забыл, или ты не знал?

— Я думал, все уже.

— Ты думал. Я тебе уже говорил, Артем, тебе думать еще рано. Ты выполняй пока, думать будешь, когда научишься.

Впоследствии Таджибаев покинул ряды правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО погиб артист, ветеран ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Ильшат Фасхитдинов.

