Артист танцевального ансамбля Ильшат Фасхитдинов погиб на СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) трагически погиб артист, ветеран ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Ильшат Фасхитдинов. Печальная новость появилась в официальной группе ансамбля в соцсети «ВКонтакте» .

Ильшат Фасхитдинов родился 10 февраля 1972 года. С самого детства его жизнь была неразрывно связана с творчеством. Он стал достойным преемником известной артистической семьи Башкортостана. Его отец и мать долгие годы служили в Башкирском ансамбле народного танца.

В качестве артиста этого коллектива Ильшат Фасхитдинов танцевал сольные номера в таких постановках, как пакистанский танец «Ритмы и мелодии Бангладеш», американский «Кантри», корякский «Камчатские зарисовки» и во многих других. Завершив активную сценическую деятельность в 2011 году, он возглавил народный ансамбль «Шаян» при Дворце культуры «Нефтяник» (ГКЗ «Башкортостан»), приняв эстафету от своей матери Эльзы Альтафовны. Под его руководством ансамбль «Шаян» вырастил множество талантливых исполнителей.

В сентябре 2024 года Фасхитдинов в качестве добровольца отправился в зону проведения СВО. При исполнении воинского долга его жизнь трагически оборвалась.

Труппа Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова глубоко скорбит и приносит искренние соболезнования родным и близким Ильшата Фасхитдинова, разделяя всю тяжесть этой невосполнимой потери. Яркий образ этого человека навсегда останется в их памяти.

Церемония прощания с Фасхитдиновым пройдет 14 февраля в Уфе по адресу: улица Заки Валиди, дом 34 (концертный зал ГААНТ им. Ф. Гаскарова РБ). Начало в 10:00.

