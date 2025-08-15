Герои во всем: ветераны СВО поднялись на Эльбрус на протезах

Ветераны СВО приняли участие в проекте «Время сильных» и поднялись на Эльбрус

Комисованный по ранению воин российской армии, участник проекта «Время сильных» Артем Тумак заявил, что восхождение на Эльбрус в рамках программы стало для него новым этапом в жизни и вдохновило на свершения, сообщает сайт MK.Ru .

«Словами это не объяснишь, командный дух надо почувствовать. Мы шли как в бой, в одном строю, каждый понимал, что не может сдать назад или кого-то обогнать», — рассказал Артем.

По его словам, организаторы обеспечили членов экспедиции всем необходимым: теплой одежды, сладким чаем и водой, легким перекусом. Также ветераны СВО используют специальные модернизированные протезы из ультралегкого карбона.

В восхождении приняли участие 6 человек, они поднялись на 5,6 тысячи метра над землей. Самым сложным участком они называют последние 250 метров на спуске, непросто было подниматься зигзагами в очень крутую гору.