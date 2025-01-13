Германия передала Украине первую САУ «Boxer RCH 155»
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Власти Германии отправили на Украину первую из 54 колесных самоходных артиллерийских установок (САУ) «Boxer RCH 155». Об этом рассказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, сообщает РИА Новости.
По словам немецкого чиновника, Украина «может рассчитывать на Германию». Писториус добавил, что ФРГ «готова взять на себя ответственность в Европе».
Первую САУ Писториус передал послу Украины Алексею Макееву. Церемония прошла у оборонного франко-германского концерна KNDS. Всего власти Германии планируют передать Киеву 54 таких САУ.
Производители «Boxer RCH 155» заявляют, что установка оснащена автоматизированным артиллерийским модулем AGM. Он позволяет в движении вести огонь из оружия калибра 155 мм. В будущем KNDS хочет оснастить САУ дистанционным управлением.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту новость. Она посоветовала ФРГ передать США что-то для борьбы с пожарами.
Ранее политолог Владислав Белов заявил, что новые власти Германии, которые определятся в ходе парламентских выборов, передадут Украине как можно больше оружия. Речь идет в том числе о дальнобойных ракетах.