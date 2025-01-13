Германия передала Украине первую САУ «Boxer RCH 155»

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Власти Германии отправили на Украину первую из 54 колесных самоходных артиллерийских установок (САУ) «Boxer RCH 155». Об этом рассказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, сообщает РИА Новости .

По словам немецкого чиновника, Украина «может рассчитывать на Германию». Писториус добавил, что ФРГ «готова взять на себя ответственность в Европе».

Первую САУ Писториус передал послу Украины Алексею Макееву. Церемония прошла у оборонного франко-германского концерна KNDS. Всего власти Германии планируют передать Киеву 54 таких САУ.

Производители «Boxer RCH 155» заявляют, что установка оснащена автоматизированным артиллерийским модулем AGM. Он позволяет в движении вести огонь из оружия калибра 155 мм. В будущем KNDS хочет оснастить САУ дистанционным управлением.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту новость. Она посоветовала ФРГ передать США что-то для борьбы с пожарами.

Ранее политолог Владислав Белов заявил, что новые власти Германии, которые определятся в ходе парламентских выборов, передадут Украине как можно больше оружия. Речь идет в том числе о дальнобойных ракетах.