Политолог Белов: новые власти Германии передадут Украине как можно больше оружия

Новые власти Германии, которые определятся в ходе парламентских выборов через месяц, могут отправить Киеву как можно больше вооружения, включая дальнобойные ракеты, сообщает РИА Новости.

Ранее уходящий глава ФРГ Олаф Шольц выступил против передачи Украине пакета военной помощи в размере 3 млрд евро, который подготовили главы МИД и Минобороны страны. Они надеялись отправить вооружение до парламентских выборов, которые пройдут 23 февраля.

В том числе Киеву собирались предоставить три системы ПВО IRIS-T, снаряды и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и боеприпасы. Шольц в преддверии парламентских выборов посчитал, что спешить с отправкой военной помощи пока не стоит.

Эксперты считают, что власть в Германии может перейти в руки кандидата в премьер-министры от ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Он известен как сторонник увеличения военной помощи Украине.

Как утверждает политолог Владислав Белов, новые власти постараются передать Киеву как можно больше вооружения, включая дальнобойные ракеты. Он отмечает, что на это уйдет как минимум год, но ФРГ добьется цели.

Белов отмечает, что если Берлин предоставит Киеву дальнобойные ракеты, то Москва ответит на это. Но, по словам эксперта, Мерц не боится этого из-за отсутствия у него управленческого опыта. Белов уверен, что такая позиция приведет к экономическим проблемам в Германии.

Ранее президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о поставках тысяч ракет и других вооружений в последнее время. Также он пообещал ускоирть поставки оружия из последнего пакета военной помощи.