сегодня в 14:00

Генерал Луценко мог быть снят с должности командующего украинской ОТГ «Донецк»

Генерала Юрия Луценко могли снять с должности командующего украинской ОТГ «Донецк» в связи с продвижением российских войск на кураховском направлении, сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

Украинские ресурсы отмечают, что на должность Луценко мог быть назначен бригадный генерал Александр Тарнавский. В 2023 году он принимал участие в «контрнаступлении» ВСУ на запорожском направлении, которое было неудачным.

Луценко могли снять с должности из-за того, что ВС РФ делают успехи на кураховском направлении. ВСУ теряют свои позиции, оперативная обстановка для них заметно ухудшилась.

Однако официально киевские власти об отставке Луценко не заявляли.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили более 250 военных ВСУ, включая наемников, в Курахове за 3 дня. Российские войска заняли уже половину города.