Газопровод поврежден в Воронежской области из-за атаки дронов

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В ночь на 9 июня беспилотники атаковали Воронежскую область. Есть повреждения объектов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

На востоке фрагменты БПЛА упали на лес. Загорелись деревья и сухая трава. Пожар уже потушили.

Там же обломки дрона упали на газопровод низкого давления. Объект был поврежден. Подача газа временно прекращена 22 абонентам.

Кроме того, у одного дома повреждена крыша, стена, также разбито стекло у автомобиля. Пострадавших нет. На местах происшествий работают оперативные службы.

По словам Гусева, минувшей ночью было уничтожено более 25 БПЛА в восьми муниципалитетах.

Ранее в Минобороны сообщили, что 49 украинских беспилотников сбили в небе над РФ в ночь на 9 июня.