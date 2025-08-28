сегодня в 20:00

Ганчев: ВС РФ продвигаются в пригород Купянска и берут город в окружение

Российские войска делают успехи возле Купянска Харьковской области. Они углубились в пригородную зону и теперь окружают город. Об этом заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, сообщает ТАСС .

По его словам, ВСУ столкнулись с серьезными проблемами на этом направлении. Им становится тяжелее удерживать позиции.

Между тем ВС РФ продвигаются все дальше. Они берут под контроль приграничье Купянска.

Также бои идут на волчанском направлении в Харьковской области. ВСУ пытаются контратаковать российских бойцов, но те успешно отражают удары.

Ранее ВС РФ установили контроль над Нелеповкой в ДНР. Украинских военных выбили из населенного пункта бойцы подразделения «Южной» группировки войск.