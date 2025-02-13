FT назвала две даты ожидаемого прекращения огня на Украине

FT: Трамп и Путин могут согласовать прекращение огня к 20 апреля или 9 мая

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, попытаются добиться прекращения огня на Украине к 20 апреля или 9 мая, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников. Выбор дат объясняется тем, 20 апреля будет праздноваться Пасха, а 9 мая — День Победы.

Издание отмечает, что Трамп начал «прямые мирные переговоры с Москвой». Из-за этого, как считает газета, Владимир Путин максимально приблизился к выполнению целей спецоперации на Украине.

«Путин захочет заключить [соглашение] в такой знаменательный день», — утверждает один из украинских чиновников, слова которого приводит FT.

Financial Times вторит газете The Economist, заявляя, что Украина и ее европейские союзники «с ужасом наблюдают за происходящим со стороны». В Киеве опасаются, что Трамп и Путин заключат сделку для завершения конфликта, которая будет невыгодна украинцам.

12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор. После звонка Трамп заявил, что переговоры по урегулированию на Украине начнутся «немедленно».