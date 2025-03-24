ФСБ задержала за госизмену сотрудника контрольно-надзорного органа РФ

Сотрудники ФСБ задержали работника центрального аппарата контрольно-надзорного органа России. Его подозревают в государственной измене и работе на Киев, сообщает РИА Новости .

В Центре общественных связей ФСБ РФ заявили, что гражданин связался с представителями киевского режима и передавал им данные о мерах защиты объектов энергетики и промышленности, которые находятся на границе страны.

По версии следствия, в 2024 году задержанный также передавал Украине сведения о местах дислокации российских военных. Гражданина арестовали и возбудили против него дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее стал известно, что жительница Крыма собирала данные о российских военных объектах и передавала их Украине. Сотрудники ФСБ провели задержание 28-летней девушки.