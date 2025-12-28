ФСБ пресекла заброс трех украинских «спящих» агентов в ДНР

Сотрудники ФСБ вычислили и задержали трех украинских агентов на территории ДНР. Они должны были вести разведывательно-подрывную деятельность в России, сообщает SHOT .

Трое агентов находились в Красноармейске (Покровске). Их миссия заключалась в том, чтобы оставаться в городе до его освобождения российскими военнослужащими, а затем легализоваться на территории РФ. По плану диверсанты должны были получить российские паспорта и ожидать дальнейших инструкций от украинской разведки. Однако после входа российских войск в город «спящие» были быстро обнаружены.

В ходе допроса задержанные рассказали, что были насильно мобилизованы в ряды ВСУ. В ТЦК им дали выбор: погибнуть в штурмовиках в попытках атаковать ВС РФ или пойти на сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Ранее ФСБ показала видео задержания бывшего дипломата МИД РФ за госизмену. Суд отправил Арсения Коновалова в колонию на 12 лет.

