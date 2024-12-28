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ФСБ предотвратила теракты ГУР против высокопоставленного офицера и военблогера

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты, планировавшиеся украинскими спецслужбами. Их готовили против высокопоставленного российского военного и блогера, который освещает ход спецоперации, сообщает РИА Новости .

По этому делу был задержан россиянин, которого курировал сотрудник украинского ГУР.

По команде куратора со стороны противника злоумышленник взял из тайника в Подмосковье самодельное взрывное устройство. Мощность СВУ была порядка 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, также туда заложили шарики как поражающие элементы. Взрывное устройство сделали похожим на переносную музыкальную колонку.

Задержанный россиянин уже сотрудничает со следствием.

Ранее было возбуждено уголовное дело из-за попытки совершения теракта в отношении одного из отделов полиции в Московском регионе. Боевики планировали взорвать автомобиль.