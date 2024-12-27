Возбуждено уголовное дело по факту попытки теракта у отдела полиции в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту попытки совершения теракта в отношении одного из отделов полиции столичного региона, сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

По данным следствия, теракт планировали совершить члены «Вилаят Хорасан»*, которая является ячейкой запрещенной организации «Исламское государство»*.

Боевики собирали сведения об отделе МВД России в Москве, который был подобран ими в качестве объекта атаки. Затем террористы купили автомобиль и поместили в него газовые баллоны с пропаном, приступив к изготовлению взрывного устройства. Они планировали взорвать машину прямо у отдела полиции.

Деятельность боевиков была пресечена, теракт предотвращен. При задержании террористы оказали сопротивление сотрудникам ФСБ. Силовики открыли ответный огонь, в результате преступники были нейтрализованы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. По месту проживания боевиков было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части СВУ.

* Организация, признанная террористической и запрещенная в России.