ФСБ обнаружила тайник ВСУ с химическим оружием под Покровском

Были изъяты самодельные взрывные устройства (СВУ), которые представляют собой лабораторные пробирки с запрещенным химическим веществом «хлорпикрин». Там еще находились заряды пластита и емкостями с бензином, они при взрыве становятся боевым отравляющим веществом удушающего действия (фосген).

По информации следствия, приказы на изготовление и применение этого оружия против военных ВС РФ отдавал командир 108 отдельного штурмбатальона 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ капитан Сергей Филимонов. СК по этому факту возбудил несколько уголовных дел.

Также сотрудники ФСБ продолжают расследовать дело о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова). Злоумышленники получили через тайник взрывчатку, с помощью которой должны были устроить теракт.

