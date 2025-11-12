Хотели сорвать переговоры: зачем готовился теракт против митрополита Тихона

В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты

Сотрудники ФСБ продолжают расследовать дело о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова), которое возбудили в феврале 2025 года по ст. 30, ч. 2 ст. 205 (подготовка теракта) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Фигуранты — гражданин Украины Попович Денис и россиянин Иванкович Никита, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фигуранты, предположительно, должны были подорвать самодельное взрывное устройство по месту, где находился митрополит Тихон.

Попович и Иванкович дали чистосердечное признание. Они рассказали, что их завербовали спецслужбы Украины для слежки за митрополитом. Еще они должны были разузнать о его контактах с представителями религиозных структур, органов государственной власти.

В феврале 2025 года фигуранты хотели убить митрополита Тихона общественно опасным способом путем теракта. Его собирались провести в Сретенском мужском монастыре в Москве.

О предотвращении теракта пресс-служба ФСБ рассказала 28 февраля. Убийство готовили помощник Тихона, украинец Денис Попович, и клирик из Москвы Никита Иванкович. Мужчины были завербованы ГУР Минобороны Украины с помощью мессенджера Telegram. Они получили взрывчатку с помощью тайника в 2024 году.

По информации Baza, Украине нужно было, чтобы покушение выглядело как теракт. В Киеве рассчитывали, что в таком случае РФ откажется от мирных переговоров.

11 ноября сотрудники ФСБ организовали обыски в Псковской области, Москве и Крыму. Были обнаружены доказательства подготовки покушения. Еще изъяли агитацию ВСУ и символику запрещенных организаций.

Силовики проверяют связи фигурантов. Еще устанавливаются соучастники преступников.

