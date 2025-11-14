сегодня в 09:11

Фрагменты дрона упали на контейнерный терминал в Новороссийске

В Новороссийске на контейнерный терминал НУТЭП рухнули фрагменты беспилотника, после ЧП терминалы «Делопортс» работают штатно, сообщает ГК «Дело».

Специалисты на месте устраняют последствия атаки БПЛА. Сотрудники МЧС при поддержке соответствующих служб НУТЭП потушили возникший пожар.

Пострадавших в результате этого ЧП нет.

«Наши сотрудники в Новороссийске показали высочайшую выдержку и профессионализм. Уверен, что команде помогло офицерское прошлое, все действовали по-военному спокойно, четко и быстро», — сказал председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что обломки беспилотника повредили гражданское судно в порту Новороссийска. Также из-за атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе перевалочного комплекса «Шесхарис».

