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Фрагмент беспилотника влетел в стекло красного авто в Новой Москве

Красный Nissan, припаркованный в ЖК «Середневский лес» в Новой Москве, огородили правоохранительные органы. В стекло автомобиля ночью влетел осколок сбитого беспилотника, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Сейчас владелец машины в отпуске, поэтому сердобольные соседи договорились оклеить стекло пленкой, чтобы защитить салон от дождей.

Минувшей ночью в восьми российских регионах сбили 50 дронов ВСУ самолетного типа. Они перехвачены с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

О сбитых БПЛА, летящих на Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. В результате никто не пострадал.