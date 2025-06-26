50 украинских беспилотников ликвидировали над Россией за ночь

Они перехвачены с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

23 беспилотника уничтожили над Курской областью, 11 — над Ростовской областью, шесть — над Брянской областью, по три — над Белгородской областью и Московским регионом, в том числе два, которые летели на столицу.

Также два БПЛА сбили над Крымом и по одному — над Мордовией и Калужской областью.

25 июня днем в РФ ликвидировали 25 украинских дронов за два часа. 22 из них перехватили над Воронежской областью.