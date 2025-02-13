FPV-дрон ВСУ ранил еще одного жителя Белгородской области

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Украинские боевики снова атаковали Белгородскую область беспилотниками. Есть раненый, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Новое Волоконовского района украинский FPV-дрон нанес удар по частному гаражу. Осколочные ранения ног получил мужчина.

В Шебекинском округе на дороге Графовка-Ивановка дрон нанес удар по легковой машине. У авто повреждены радиатор, а также бампер.

Украинские боевики нанесли удар беспилотником по селу Шелаево Валуйского округа. Там поврежден участок личного жителя.

Другой украинский БПЛА атаковал город Валуйки. Там получило повреждение лобовое стекло легковой машины.

В Белгородском районе в хуторе Церковный нанесен удар беспилотником по служебной машине сельскохозяйственного предприятия. У авто посечена кабина.

Ранее Гладков назвал 12 февраля одним из самых тяжелых дней для Белгородской области. Тогда ВСУ атаковали регион 50 беспилотниками.