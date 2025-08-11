FPV-дрон ликвидировал 5 бойцов ВСУ при попытке заминировать тропы к Купянску

Российские бойцы ликвидировали пятерых украинских военных, когда те пытались заминировать тропы, ведущие к Купянску в Харьковской области. Об этом сообщает SHOT .

Российские военные с помощью FPV-дрона отследили группу солдат ВСУ. Выяснилось, что они хотели заминировать дорогу рядом с Куриловкой, где идут в атаку бойцы РФ.

Пять украинских солдат на пикапе пытались уехать от российского БПЛА. Однако беспилотник поразил цель.

Ранее сообщалось, что из-за продвижения линии фронта и роста напряженности в Харьковской области жители Купянского, Изюмского и Чугуевского районов продают жилье по низким ценам. В некоторых населенных пунктах однокомнатные квартиры можно купить в диапазоне от 165 тыс. гривен (319 тыс. рублей) до 330,6 тыс. гривен (638 тыс. рублей).