Fox News: Трамп и Путин считают, что Зеленский вряд ли сможет переизбраться

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп считают, что у действующего главы Украины Владимира Зеленского мало шансов на переизбрание, заявила в X репортер Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на многочисленные дипломатические источники. Она утверждает, что Путин якобы «убежден, что любой кандидат, кроме нынешнего президента Украины, будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам».

По словам журналистки, Трамп готов принять любой результат ожидаемых президентских выборов на Украине, даже если страну возглавит лояльный России политик.

Хайнрич добавила со ссылкой на источники, близкие к переговорам РФ — США в Эр-Рияде, что Москва и Вашингтон «предлагают трехэтапный мирный план» для урегулирования на Украине. По ее данным, этот план будет включать в себя прекращение огня, новые выборы на Украине и заключение итогового соглашения о разрешении конфликта.

Репортер отметила, что тема проведения выборов на Украине рассматривается Кремлем и Белым домом как одно из основных условий для успешного урегулирования кризиса.