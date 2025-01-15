Forbes: на Украине больше не будут формировать новые бригады ВСУ

На Украине отныне не собираются формировать новые бригады ВСУ. Такое решение приняли после распада 155-й механизированной бригады, сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes.

Военный обозревать Дэвид Экс заявил, что новобранцы, мобилизованные Киевом, будут пополнять уже действующие бригады. Новые формироваться не будут.

Решение было принято после того, как распалась 155-я механизированная бригада: из 5,8 тыс. военнослужащих около 1,7 тыс. дезертировали. Экс указал, что формирование развалилось еще до того, как прибыло в Красноармейск (украинское название — Покровск).

Ранее газета Financial Times писала про увеличение общего числа дезертиров в ВСУ в 2024 году. Так, за 10 месяцев прошлого года этот показатель был в два раза больше, чем за 2022 и 2023 годы в целом.