В США рассказали о распаде элитной части ВСУ

Проходившая обучение на Западе, элитная 155-я механизированная бригада ВСУ имени Анны Киевской начала распадаться ещё до прибытия на фронт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на журнал Forbes.

По данным американского издания, подразделение проходило обучение во Франции и Польше.

Однако из более 5800 военных самовольно отсутствовали около 1700 человек, указано в публикации.

Бригада в первых же боях понесла тяжёлый урон, потеряв западную технику и живую силу.

Ранее сообщалось, что только французская армия подготовил а для бригады «Анны Киевской» 2,3 тысячи военных.