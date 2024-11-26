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Глава французского минобороны Себастьян Лекорню рассказал, что обученные Францией 2,3 тыс. украинских солдат вооруженного формирования «Анна Киевская» отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях, пишет РИА Новости .

Он также отметил, что Франции будет продолжать обучать солдат ВСУ.

По его мнению, необходимо нарастить возможности обучения таких бригад

Ранее официальный представитель французского министерства иностранных дел Кристоф Лемуан заявил, что полученное от США разрешение наносить удары по территории РФ вполне вписывается в рамки «легитимной обороны» киевской власти.