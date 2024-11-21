Во Франции назвали разрешение ударов по территории РФ легитимной обороной Киева

Официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан заявил, что разрешение наносить удары по территории России вписывается в рамки «легитимной обороны» Украины, пишет РИА Новости .

«Украина имеет право на оборону, она находится в ситуации законной обороны в соответствии с принципами международного права, с Уставом ООН», — отметил он.

По его словам, Украина «должна быть в состоянии себя защитить».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.