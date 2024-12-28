Фицо заявил, что Украина заплатит за «западную авантюру» своей территорией

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина заплатит за «западную авантюру» своими территориями и присутствием иностранных войск, сообщает РИА Новости .

По его словам, киевский режим ведет всю страну к катастрофе, а переговорные позиции Украины только ухудшаются.

«Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — отметил он.

Словакия в будущем может стать площадкой для переговоров России и Украины. РФ не против этого,заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что в ходе его встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо обсуждался вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине.