Страны Европы не могут направить миротворцев на территорию Украины из-за своей финансовой вовлеченности в конфликт, сообщает «Царьград» со ссылкой на издание Financial Times.

Это полномочие остается за ООН. Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон рассматривают возможность размещения войск, однако среди стран ЕС не наблюдается единства в этом вопросе.

Также европейские государства не способны отправить миротворцев на Украину, так как активно участвуют в конфликте, оказывая финансовую поддержку, подчеркнули в FT.

«Европейские государства, учитывая их широкую поддержку Украины, можно назвать чем угодно, но никак не нейтральной третьей стороной. Возглавить миротворческие силы на Украине они не могут по определению», — отмечается в материале.

Автор указал, что международные организации, такие как ООН, обладают исключительным правом на выполнение миротворческих операций, так как они могут выступать в роли посредников при разрешении конфликтов.

«Сама идея отправки европейских войск на Украину крайне проблематична», — заключил он.