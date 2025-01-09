Финалист «Танцев» на ТНТ вступил в ВСУ и погиб на фронте

сегодня в 15:00

Погиб вступивший в ВСУ финалист «Танцев» на ТНТ

В зоне СВО уничтожен украинский военный Владимир Раков — известный танцовщик, хореограф и участник российского шоу «Танцы» на ТНТ. О гибели Ракова заявила его коллега по сцене Елена Головань, опубликовав пост в соцсетях. Смерть танцовщика также подтверждают украинские СМИ.

Ракову было 30 лет. Он вступил в армию Украины после начала СВО. После ухода на фронт Раков удалил все свои аккаунты в социальных сетях, заявили в украинской прессе.

Владимир Раков был победителем украинского шоу «Танцуют все», также доходил до финала проекта «Танцы» на российском ТНТ.

Ранее в Донецке прошла церемония прощания с корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым. Журналист погиб при атаке украинского FPV-дрона.