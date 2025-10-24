Программа «Герои Подмосковья» объединяет в себе все — и карьеру, и служение, и внутреннее восстановление, сообщил РИАМО финалист программы, ветеран СВО, лейтенант запаса Игорь Какушкин.

«После фронта человеку нужно две вещи: здоровье и работа. Без этого невозможно почувствовать себя нужным. Программа „Герои Подмосковья“ дает и то, и другое — помогает восстановиться, встать на мирные рельсы и продолжить служить Родине уже в другом качестве — как государственный или муниципальный служащий», — подчеркнул боец.

Он также назвал программу реальным инструментом для профессионального роста.

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и эта программа — шаг в том направлении», — добавил Какушкин.

По его словам, атмосфера внутри программы особенная. Человек попадает в среду единомышленников, людей, которые прошли похожий путь. Тут нет различий в званиях и возрасте: сержант может общаться с полковником на равных, все разговаривают по имени, без формальностей.

«Мы обменялись контактами, продолжаем общаться, кто-то проходит стажировку в тех же местах», — поделился участник программы.

О программе

Программа «Герои Подмосковья» призвана содействовать ветеранам СВО в реализации их устремлений. Задача — формирование команды опытных и квалифицированных управленцев из числа участников СВО, которые потенциально смогут занимать должности в государственных учреждениях Московской области, органах местного самоуправления, а также в частных компаниях.

Курс переквалификации организован в смешанном очно-заочном формате и предоставляется бесплатно. Обучение рассчитано на один год, а состоит оно из четырех этапов. В промежутках между ними участники проходят стажировки в государственных и муниципальных учреждениях под руководством опытных кураторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

