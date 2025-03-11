Филиал Черепетской ГРЭС под Тулой атаковали украинские дроны

сегодня в 09:31

ВСУ пытались ударить дронами по филиалу ГРЭС в Тульской области

Рухнувший беспилотник ВСУ был найден на территории электростанции, он не взорвался. В результате ЧП никто не пострадал.

В данный момент предприятие продолжает работать штатно.

Во вторник ночью киевский режим провел массированную атаку дронами по территориям российских регионов. Под удары попали Курск, Рязань и Тульская область.

Кроме того, удалось отразить самую крупную атаку на Московский регион. В результате в Подмосковье один человек погиб, есть пострадавшие. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, максимальное количество пострадавших и самый большой ущерб зафиксированы в 3 муниципалитетах Подмосковья.