Филиал Черепетской ГРЭС под Тулой атаковали украинские дроны
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Украинская сторона минувшей ночью предприняла попытку атаковать дронами филиал Черепетской ГРЭС в Тульской области, сообщает SHOT.
Рухнувший беспилотник ВСУ был найден на территории электростанции, он не взорвался. В результате ЧП никто не пострадал.
В данный момент предприятие продолжает работать штатно.
Во вторник ночью киевский режим провел массированную атаку дронами по территориям российских регионов. Под удары попали Курск, Рязань и Тульская область.
Кроме того, удалось отразить самую крупную атаку на Московский регион. В результате в Подмосковье один человек погиб, есть пострадавшие. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, максимальное количество пострадавших и самый большой ущерб зафиксированы в 3 муниципалитетах Подмосковья.