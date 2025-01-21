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Эвакуацию объявляли в ЗАТО Комаровский Оренбургской области из-за атаки БПЛА

В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Комаровский Оренбургской области объявляли эвакуацию в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава муниципалитета Владимир Мазур.

Во вторник утром жителей ЗАТО Комаровский и города Ясный, расположенных в Оренбургской области, уведомили о вероятном нападении беспилотников и настоятельно рекомендовали укрыться в ближайших убежищах.

«Сигнал об отмене уже поступил, ситуация находится под контролем. Берегите себя и своих близких!» — написал Мазур в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в случае возникновения опасности подвалы многоквартирных домов являются надежными укрытиями. Их будут оперативно открывать дежурные.

Мазур призвал местных жителей сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

По данным Минобороны РФ, всего прошедшей ночью над 6 российским регионами средства ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников.