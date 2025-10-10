Это может изменить ход СВО: что стоит за словами Путина о новом оружии

Российские специалисты создают экспериментальные образцы вооружений, не имеющие аналогов в странах НАТО. Среди них — гиперзвуковые и лазерные комплексы, системы на новых физических принципах и тропосферные беспилотники. Об этом РИАМО рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

«В настоящее время отчетливо определились технологические возможности создания в России оружия нового поколения, позволяющего принципиально изменить характер специальной военной операции. Россия обладает не только гиперзвуковым оружием, но и оружием на основе новых физических принципов: сверхвысокочастотным оружием, пучковым оружием, оружием лазерным, широко используются в оружейном производстве наноматериалы», – сказал Иванников.

Он добавил, что Россия производит и поставляет в войска тропосферные и экзотропосферные БПЛА. Научные центры Минобороны и НИИ выполняют НИРы и НИОКРЫ, производя экспериментальные образцы вооружения, не имеющие аналогов в странах НАТО.

«В зависимости от того, как будут развиваться события, если Соединенные Штаты Америки предоставят ракеты «Томагавк», и украинцы будут наносить удары по территории России и совершать террористические акты, то современное российское оружие они испробуют на своей собственной шкуре. Это изменит ход СВО, и возможно, что Дональд Трамп именно это и имел в виду, когда говорил о том, что войну на Украине можно достаточно быстро завершить, когда Россия применит свои новые образцы вооружения», – отметил эксперт.

Иванников уточнил, что это и будет окончанием киевского режима, и мотивирует нацистов к мирным переговорам.

Ранее Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Таджикистан рассказал, что РФ разрабатывает новое вооружение. Его успешно испытывают. Российское ядерное оружие новее, чем у иностранных государств. Его развивают быстро, отметил глава государства.

