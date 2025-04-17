Еще одну атаку беспилотников ВСУ отбили в Шуе Ивановской области
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Еще один удар беспилотников ВСУ отбили в Шуе Ивановской области. Опасность атак остается, сообщает пресс-служба правительства региона.
Из-за удара беспилотников противника были выбиты стекла в нескольких домах. Людей, которые обратились за медпомощью из-за атаки БПЛА, нет.
Школы Шуи перевели на дистанционный режим работы. В детсадах начали функционировать дежурные группы.
16 апреля ВСУ нанесли удар беспилотниками «Лютый» по Шуе в Ивановской области. 7 БПЛА сбили над городом. После падения обломков произошел взрыв.