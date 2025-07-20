Еще нет даты нового раунда переговоров делегаций РФ и Украины
Пока еще нет точных дат следующего раунда переговоров между российской и украинской делегациями, сообщает ТАСС.
По информации источника, даты еще будут согласовывать.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что власти страны выступили с предложением к России провести третий раунд переговоров на следующей неделе.
Мирные переговоры, прерванные украинской стороной весной 2022 года, возобновились по инициативе президента РФ Владимира Путина. Первый раунд провели 16 мая, второй — 2 июня.