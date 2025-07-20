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Еще нет даты нового раунда переговоров делегаций РФ и Украины

Пока еще нет точных дат следующего раунда переговоров между российской и украинской делегациями, сообщает ТАСС .

По информации источника, даты еще будут согласовывать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что власти страны выступили с предложением к России провести третий раунд переговоров на следующей неделе.

Мирные переговоры, прерванные украинской стороной весной 2022 года, возобновились по инициативе президента РФ Владимира Путина. Первый раунд провели 16 мая, второй — 2 июня.