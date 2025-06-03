Энергетики восстанавливают электроснабжение Херсонской области после атак ВСУ

сегодня в 01:20

Энергетические бригады приступили к ликвидации последствий атак ВСУ, оставивших без света часть Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Восстановительные работы ведутся в оперативном режиме, однако точные сроки полного возобновления подачи электроэнергии пока не называются.

В первую очередь восстанавливается подача электроэнергии к социальным учреждениям и критически важным объектам

Ранее повреждения энергооборудования зафиксированы в нескольких районах области. Также без света после ударов дронов ВСУ осталась Запорожская область.