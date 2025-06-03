Энергетики восстанавливают электроснабжение Херсонской области после атак ВСУ
Сальдо: началось восстановление электроснабжения в Херсонской области
Энергетические бригады приступили к ликвидации последствий атак ВСУ, оставивших без света часть Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Восстановительные работы ведутся в оперативном режиме, однако точные сроки полного возобновления подачи электроэнергии пока не называются.
В первую очередь восстанавливается подача электроэнергии к социальным учреждениям и критически важным объектам
Ранее повреждения энергооборудования зафиксированы в нескольких районах области. Также без света после ударов дронов ВСУ осталась Запорожская область.