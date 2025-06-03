Атаки ВСУ оставили без света 100 тысяч жителей Херсонской области
Более 150 населенных пунктов Херсонской области оказались без света
Более 150 населенных пунктов Херсонской области оказались без электроснабжения после новых атак со стороны Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Перебои с электричеством зафиксированы в пяти округах региона: Геническом, Нижнесерогозском, Ивановском, Новотроицком и Каховском.
«Без электроснабжения — 150 населённых пунктов. Это более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. Все критические объекты подключены к резервным источникам питания», написал губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале
Ранее аналогичные удары по энергосистеме привели к масштабным отключениям в соседней Запорожской области.