Атаки ВСУ оставили без света 100 тысяч жителей Херсонской области

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Более 150 населенных пунктов Херсонской области оказались без света

Более 150 населенных пунктов Херсонской области оказались без электроснабжения после новых атак со стороны Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Перебои с электричеством зафиксированы в пяти округах региона: Геническом, Нижнесерогозском, Ивановском, Новотроицком и Каховском.

«Без электроснабжения — 150 населённых пунктов. Это более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. Все критические объекты подключены к резервным источникам питания», написал губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале

Ранее аналогичные удары по энергосистеме привели к масштабным отключениям в соседней Запорожской области.