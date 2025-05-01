сегодня в 11:52

Элитный шестой отряд сил спецопераций (ССО) украинской армии несет колоссальные потери на территории Сумской области, сообщает ТАСС .

По данным силовых структур РФ, такую информацию подтверждают и некрологи о ликвидации военных ВСУ.

Собеседник уточнил, что командование украинской армией все еще использует подразделения, которые были созданы для организации диверсий в глубоком тылу, как совершенно обычную пехоту.

«За это, начиная с боев за Северодонецк и Лисичанск в 2022 году, главком ВСУ (Александр Сырский) постоянно подвергается публичной и кулуарной критике», — сказал источник.

Ранее Погранслужба Украины сообщила, что российские военные изменили тактику и стремительно прорываются к Сумам. Они начали заходить вглубь обороны ВСУ на квадроциклах.